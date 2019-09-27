Son Dakika Haberleri: Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü
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Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü

1 saat önce

Kilis'te yaşayan 4 yaşındaki down sendromlu Yusuf Bozkır'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü, System.String[]

Kilis'te yaşayan 4 yaşındaki down sendromlu Yusuf Bozkır'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kilis Belediyesi tarafından Gıda Bankası Konferans Salonunda düzenlenen kutlamaya annesinin kucağında gelen Yusuf, oyuncaklar ve balonlarla karşılandı.

Yakınlarının duygusal anlar yaşadığı etkinlikte, küçük Yusuf, kendisi için hazırlanan doğum günü pastası keserek mumları üfledi. Sosyal medya üzerinden yapılan davet sonucu gelen çok sayıda misafir, Yusuf'a çeşitli hediyeler verdi.

Gıda Bankası çalışanı Burcu Gülocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusuf'un annesinin yardım talebi için geldiği sırada oğlunun doğum günü olduğunu öğrendiklerini ve böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiklerini söyledi. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyaya başta kentteki esnaflar olmak üzere, halkın yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Gülocak, şunları kaydetti:

"Gıda Bankası olarak down sendomlu çocuklarımız için farkındalık yaratmak adına Yusuf'a doğum günü organizasyonu yaptık. Çünkü Yusuf'un daha önce hiç doğum günü olmamış ve bu heyecanı hiç yaşamamış bu yüzden unutamayacağı bir gün yaşatmak istedik. Bu konuda sosyal medyadan duyuru yaptıktan sonra Kilis halkımız ve esnaflarımız konuya çok önem verdi. Kilis Belediyesi Meslek Edindirme ve Zenginleştirme merkezlerimiz ile Genç Kızılay Topluluğu gibi birçok sivil toplum kuruluşu bize destek oldu."

Yusuf'un annesi Gülendam Bozkır da yardım talebi için geldikleri sırada çalışanların kendileriyle çok yakından ilgilendiğini ve Yusuf'a doğum günü hazırlamaya karar verdiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yusuf ve misafirleri gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı.

Kutlamaya Yusuf'un yakınlarının yanı sıra belediye personeli katıldı.

Kilis, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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