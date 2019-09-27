Son Dakika Haberleri: Down sendromlu Yusuf ilk kez doğum günü kutladı
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Down sendromlu Yusuf ilk kez doğum günü kutladı

1 saat önce

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından down sendromlu 6 yaşındaki Yusuf Bozkır'a doğum günü etkinliği düzenlendi.

Down sendromlu Yusuf ilk kez doğum günü kutladı, System.String[]

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından down sendromlu 6 yaşındaki Yusuf Bozkır'a doğum günü etkinliği düzenlendi.


Doğuştan down sendromlu olan Yusuf Bozkır'ın hiç doğum günü kutlanmadığını öğrenen Kilis Belediyesi Gıda Bankası personeli, Yusuf'a sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya çok sayıda vatandaş destek verdi.


Gıda Bankası görevlisi Burcu Gülocak, Yusuf Bozkır ile ailesinin Gıda Bankasından yardım aldıklarını ifade ederek, "Yusuf'un hiç doğum günü kutlamadığını öğrendik. Bunun üzerine doğum günü düzenlemeye karar verdik. Bugün Yusuf adına doğum günü organizasyonu yaptık. Yusuf'un daha önce hiç doğum günü olmamış, daha önce bu heyecanı hiç yaşamamış, ona unutamayacağı bir gün yaşatmak istedik. Bu konuda sosyal medyadan duyuru yaptıktan sonra Kilis halkı çok büyük destek verdi. Kilis Belediyesinin Kadın Meslek Zenginleştirme merkezleri ile belediye birimleri destek verdi. Yusuf ve Yusuf gibileri koşulsuz sevgimizle onları çok güzel topluma kazandıracağımızı inanıyoruz" dedi.


Yusuf'un annesi Gülandam Bozkır ise Gıda Bankasına geldiğinde Yusuf'un durumunu sorduklarını ifade ederek, "Yusuf'a hiç doğum günü kutlamadığımızı söyleyince, görevliler biz doğum günü yaparız dediler ve şu andaki güzellikler yaşandı" şeklinde konuştu.


Kilisli vatandaşlar ile Gıda Bankası görevlileri Yusuf Bozkır'a çeşitli hediyeler verdi. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
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