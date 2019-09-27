Down sendromlu Yusuf ilk kez doğum günü kutladı

Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi

KİLİS - Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 6 yaşındaki Yusuf Bozkır'a doğum günü etkinliği düzenlendi.

Doğuştan Down sendromlu olan Yusuf Bozkır'ın hiç doğum günü kutlanmadığını öğrenen Kilis Belediyesi Gıda Bankası personeli Yusuf'a sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya çok sayıda vatandaş destek verdi. Gıda Bankasında düzenlenen doğum günü etkinliğinde birden fazla sürpriz ile gerçekleşti. Gıda Bankası görevlisi Burcu Gülocak, Yusuf Bozkır ile ailesinin Gıda Bankasından yardım aldıklarını ifade ederek, "Yusuf'un, hiç doğum günü kutlamadığını öğrendik. Bunun üzerine doğum günü düzenlemeye karar verdik. Bugün Yusuf adına doğum günü organizasyonu yaptık. Yusuf'un daha önce hiç doğum günü olmamış, daha önce bu heyecanı hiç yaşamamış, ona unutamayacağı bir gün yaşatmak istedik. Bu konuda sosyal medyadan duyuru yaptıktan sonra Kilis halkı çok büyük destek verdi. Kilis Belediyesinin Kadın Meslek Zenginleştirme merkezleri ile belediye birimleri destek verdi. Yusuf ve Yusuf gibileri koşulsuz sevgimizle onları çok güzel topluma kazandıracağımızı inanıyoruz" dedi.

Yusuf'un annesi Gülandam Bozkır ise Gıda Bankasına geldiğinde Yusuf'un durumunu sorduklarını ifade ederek, "Yusuf'a hiç doğum günü kutlamadığını söyleyince, görevliler, biz doğum günü yaparız dediler, ve şuandaki güzellikler yaşandı" şeklinde konuştu.

Kilisli vatandaşlar ile Gıda Bankası görevlileri Yusuf Bozkır'a çeşitli hediyeler verdiler.