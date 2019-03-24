Son Dakika Haberleri: Down Sendromlular Bocce Turnuvasında Mücadele Etti

Down Sendromlular Bocce Turnuvasında Mücadele Etti

29 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından down sendromlu 20 lisanslı sporcunun katıldığı bocce turnuvası düzenlendi.

Down Sendromlular Bocce Turnuvasında Mücadele Etti, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi tarafından down sendromlu 20 lisanslı sporcunun katıldığı bocce turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Mart "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla Eskişehir'de ikinci kez düzenlenen bocce turnuvası, Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleşti.

Sporcuların ailelerinin de tribünlerden heyecana ortak olduğu müsabakalar sonunda Buğra Koçak ve Özkan Er'den oluşan ekip birinciliği elde etti. Turnuvanın ikinci ekibi Aslı Can Akşan ve İrem Yavuz, üçüncü ekibi ise Emre Faydalı ve Hakan Bayraktaroğlu oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, katılımcılara madalya ve katılım belgesi, dereceye girenlere ise kupalarını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:15 Kaynak: AA

21 Mart, Eskişehir, Tepebaşı, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü Maçında İlk 11'de Sahaya Çıkacak Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek Galatasaray Yönetim Kurulu Üyelerinden İbra Yorumu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:44:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Down Sendromlular Bocce Turnuvasında Mücadele Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]