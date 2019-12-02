Son Dakika Haberleri: Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan milli judocular İstanbul'da
Son Dakika Güncel Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan milli judocular İstanbul'da - Son Dakika

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan milli judocular İstanbul'da

6 saat önce

Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli judocular, yurda döndü.

Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli judocular, yurda döndü.

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan milli judocular İstanbul'da

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:00 Kaynak: AA
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