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Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan milli judocular İstanbul'da
6 saat önce
Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli judocular, yurda döndü.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:00 Kaynak: AA
Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli judocular, yurda döndü.
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