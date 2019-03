Down Sendromlular Farkındalık İçin Yarıştı

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu gençler, Survivor parkurunda yarışarak hünerlerini sergilediler.Samyeli Engelsiz Yaşam Platformu bu yıl 8'incisini düzenlediği Down Balo ile çocukların gününü kutladı. Çatalca 'da düzenlenen etkinlikte down sendromlu gençler, survivor parkurunda yarışarak hünerlerini sergiledilerZamanla yarışan down sendromlu çocuklar farkındalık için mücadele ederken kızlar ve erkekler grubundan oluşan Survivor Farkındalık Yarışı ile ilgili açıklama yapan Samyeli Engelsiz Yaşam Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demir , down sendromu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Down sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, toplumu bilinçlendirmek, down sendromlu bireylerin ayrımcılık ve ön yargıya maruz kalmasını önlemek için öncelikle bizlere birey olarak büyük görevler düşüyor." diye konuştu.Demir, down sendromluların sosyal yaşamda yer alabilmeleri için çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:"Down sendromlu kardeşlerimizin, doğumlarından itibaren başlayan düzenli çalışma sonucunda sosyal yaşamda yer alabilmeleri için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl farklı temalarda down balomuzu gerçekleştiriyoruz. Gönüllülerden oluşan kocaman ailemizle birlikte onların güzel bir gün geçirmesi için bu yılda çok çalıştık. Tüm çocukların gülümsemesi bizim için paha biçilemez bir hediye."