Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu

10.04.2022 20:50
Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu

Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü oldu.

Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü oldu.

TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Portekiz'i 5-1 yendi. 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda 6-0 yendiği rakibini yine farklı mağlup eden milliler, ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmayı başardı.

Müsabakayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, T.C. Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun, Büyükelçi Ahmet Ergin ile çok sayıda Türk seyirci tribünden izleyerek ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

(İHA)

Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu
Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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