Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Alanya'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Alanya'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Alanya'da hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, ikincisi 2020 yılında gerçekleşen olan Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nın hazırlıklarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdürüyor.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Alanya'da hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, ikincisi 2020 yılında gerçekleşen olan Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nın hazırlıklarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdürüyor.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihin düzenlenecek "Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları" olarak da kabul edilen, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisinin hazırlıkları için Antalya'nın Alanya ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda kampa girdi. Yaklaşık 100 ülkeden bin 500 sporcunun katılması beklenen Dünya Spor Oyunları'nın hazırlıklarını özel 10 sporcu, 4 antrenör gözetimindeki yoğun tempolu çalışmalarla sürdürüyor.


"Şampiyonluk üzerine hedef koyduk"


Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Sorumlusu İbrahim Acar, bir haftalık Alanya kampında olduklarını söyledi. İlk kamplarını Kocaeli'nde gerçekleştirdiklerini ifade eden Acar, "İkinci kampımızı Alanya'da gerçekleştiriyoruz. Burada 10 sporcu, 4 antrenör ve bir yönetici ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanya kampımız 22 Aralık'ta sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında bizlere çok büyük bir desteği var. Nihat Özdemir başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Tabii bu kampların büyük bir aşamaya gelmesinde de başkanımız Birol Aydın'ın da çok büyük desteği var ona da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Şampiyonluk üzerine hedef koyduk. İyi bir çalışma ortamı yakaladık" dedi. - ANTALYA

Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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