Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kampa girdi

Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Down Sendromlular Futbol Milli Takımı'nın İzmir kampı başladı.

TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futbol Milli Takımı 4-11 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası öncesi ilk kampına İzmir Bayındır'daki Yusuflu köyünde başladı.

14 Temmuz'a kadar sürecek kampı Özel Sporcular Federasyon Başkanı Birol Aydın, TFF Engelliler Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Gürsoy ve Özel Sporcular Başkan Vekili Saadettin Akçıl ziyaret etti.

Down Sendormlular Futsal Milli Takım Teknik Kurul Başkanı İbrahim Acar, kurul üyeleri Uğur Arı, İlyas Sarı, Hüseyin Dağdelen ve sporcularla sohbet eden Aydın ve Gürsoy, takımın çalışmalarından son derece memnun olduklarını ve İtalya'da dereceye girmek istediklerini ifade etti. - İSTANBUL