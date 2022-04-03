Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı - Son Dakika
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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

03.04.2022 12:17

Özel sporcuların İstiklal Marşı'nı okuması Maçtan detaylar Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını kazandı.

Özel sporcuların İstiklal Marşı'nı okuması

Maçtan detaylar Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını kazandı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, başkent Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'ndaki ilk maçında Şili ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada rakibini Birkan Dikici (3) ve Resul Orakçı'nın (3) golleriyle 6-3 mağlup etti.

Karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da izledi.

Milli takım, grubundaki ikinci maçını bugün TSİ 22.00'de Uruguay ile oynayacak.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

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Kaynak: AA

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