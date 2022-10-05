DOWN SENDROMLULAR, HEM ÇALIŞIP HEM EĞİTİM GÖRÜYOR - Son Dakika
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DOWN SENDROMLULAR, HEM ÇALIŞIP HEM EĞİTİM GÖRÜYOR

05.10.2022 10:40

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yürüttüğü proje kapsamında, 'Gülen Yüzler Kafe'de çalışan 8 down sendromlu, servis elemanı eğitimi aldıktan sonra çalışmaya başlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yürüttüğü proje kapsamında, 'Gülen Yüzler Kafe'de çalışan 8 down sendromlu, servis elemanı eğitimi aldıktan sonra çalışmaya başlıyor. Maaş alarak hayatlarını kazanmanın özgüvenini yaşayan down sendromlular, atölyede el emeği göz nuru tablo ve vazolar da yaparak kafeyi dekore ediyor.

3 Aralık 2021 yılında açılan kafede down sendromlu servis elemanları, hem sosyalleşiyor hem de iş hayatında aktif yer alıyor. Down sendromlu çalışanlara iletişim becerileri, hijyen ve mutfak eğitimi ile servis eğitimlerinin yanı sıra el becerileri kursları da veriliyor.

'ÇOCUKLARINI SAKLAMASINLAR'

Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Derneği Başkanı Nursel Vardı, aktif şekilde kafeyi ayakta tutmaya çalıştıklarını belirterek, proje ile toplumun down sendromlu bireylere bakış açılarının değiştiğini kaydetti. Vardı, bu bireylere fırsat verildiği takdirde ailelerinin ve en yakınlarının dahi bilmediği yeteneklerinin ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok güzel tepkiler alıyoruz, her gün sayımız artıyor. Her gün toplumun buraya bakış açısı değişiyor. Çocuklarımızla ilgili duygusal buluşmalarında onlarla birlikte olmanın, onları ne kadar mutlu ettiği ilgili birçok şeyi bir anda yaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Asıl amacımız; evde bekleyen çocuklarımızın ailelerinin çocukları dışarı çıkarmamaları ile ilgili birtakım sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. O ailelerimiz de böyle yerlere getirip, o çocuklarımızın fırsat verildiği zaman bizim de bilmediğimiz yeteneklerinin ortaya çıkmasına neden olacağını ve neden olduğunu şahit oluyoruz, görüyoruz. Çocuklarını saklamasınlar, çocuklarını toplumla buluştursunlar, çocukların böyle bir yere ihtiyacı var; böyle yerlerin sayısının artmasında da özel gereksinimli bireylerimiz için çok önemli."

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Kaynak: DHA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOWN SENDROMLULAR, HEM ÇALIŞIP HEM EĞİTİM GÖRÜYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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