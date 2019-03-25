Son Dakika Haberleri: Down Sendromlular İçin Hatıra Ormanı

Down Sendromlular İçin Hatıra Ormanı

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi 21 Mart Down Sendormu Farkındalık Gününde, Malatya Down Sendromlular Derneği ile anlamlı bir programa imza attı.

Down Sendromlular İçin Hatıra Ormanı, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi 21 Mart Down Sendormu Farkındalık Gününde, Malatya Down Sendromlular Derneği ile anlamlı bir programa imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Sahasında, Çevre Bilincini Geliştirme ve Çevre Eğitim Projesi kapsamında Down Sendromlular Derneği hatıra ormanı oluşturuldu. Down Sendromlular Derneğine üye aileler ve çocukları katı atık sahasına giderek kendilerine ayrılan bölümü ağaçlarla donattı.

Katı Atık sahasında enerji üretimi ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler alan dernek üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a etkinliğin yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Bir kromozom farkla dünyaya güzellik katan down sendromlu bireyler katı atık sahasında kendilerine ayrılan bölümde fidanları itinayla diktiler. Can suyunu sevgilerini katarak veren down sendromlu bireyler bu örnek davranışlarıyla da takdir topladılar. Tüm Malatyalıları ağaç dikmeye davet eden down sendromlu bireyler, çevre temizliği içinde Malatyalıları duyarlı olmaya davet etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:34 Kaynak: İHA

21 Mart, Malatya, Güncel
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