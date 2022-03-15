Down sendromlular "Rengimiz Belli Olsun" etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Down sendromlu bireyler eşit şartlarda eğitim, iş hayatında daha fazla yer almak ve toplumsal farkındalık taleplerini dile getirmek için düzenlenen "Rengimiz Belli Olsun" etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye Down Sendromu Derneğinin, Beşiktaş'taki 1907 Fenerbahçeliler Derneği binasında düzenlediği etkinlikte, "fırsat eşitliği" ve "farklılıklarla zenginiz" mottosuyla talepler dile getirildi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamındaki etkinliğe katılanlar, farkındalık için farklı renkte çorap giyerek, sosyal medyada yapılacak "rengimizbelliolsun" isimli etiket çalışmasına destek istedi.

Mutfak atölyesinde eğitim alan down sendromlu bireyler, etkinlikte katılımcılar için sandviç hazırladı.

Down sendromlu İrem Arslan, yaptığı konuşmada, aldığı eğitimlerle ayakları üzerinde duran bir kadın olabildiğini söyledi.

Arslan, eğitimler sayesinde ekonomik bağımsızlığını kazandığını dile getirerek, "Bir bankanın halkla ilişkiler biriminde 5 yıldır çalışıyorum. Ben bir özsavunucuyum. Kendi hakkımızı savunmak ve korumak istiyoruz. Eşit haklar ve fırsat eşitliğini talep ediyorum." dedi.

"Toplumsal hayata aktif katılım sağlıyorum"

Robert Cem Osborn ise hakları için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Osborn, eğitimlerin hayatına kattıklarını aktararak, "Ben de bir otelde görevli olarak çalışıyorum. Para kazanıyorum. Dernekte aldığımız eğitimler sayesinde hayatı, yemek yapmayı, seyahat etmeyi, organizasyon yapmayı kısacası bağımsız olmayı öğreniyoruz. Toplumsal hayata aktif katılım sağlıyorum. Müzik dinlemeyi, fotoğraf çekmeyi ve gezmeyi seviyorum." diye konuştu.

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fery Elhadef, Türkiye'de kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dernek çalışmaları hakkında bilgiler de veren Elhadef, şöyle devam etti:

"Down sendromlu bireylerin bağımsız ve üretken yaşamlar kurması için çalışarak onlar için eğitim programları oluşturuyoruz. Her ay yaklaşık 300 aileye sosyal hizmet desteği veriyor, danışmanlık yapıyor, bireylerin eğitiminden sağlığına kadar tüm gereksinimleri için yol haritası çiziyoruz. Yasal konularda destek oluyor ve sosyal yardımlara erişmelerini sağlıyoruz. '+Bidown Bağımsız Yaşam Programı' ile gençlere hayatlarını güvenle sürdürebilmelerini sağlayan beceriler üzerine hem teorik hem pratik eğitimler veriyoruz."

Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen ise sosyal medyada "rengimizbelliolsun" etiket çalışması düzenleyeceklerini anımsattı. Ekmen, farklı renkli çoraplarla down sendromlu bireyler için toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Down sendromlu gençler eğitimle ilerleme sağlıyor

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar da down sendromlu bireylerin eğitimiyle ilgili son yıllarda ciddi ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, eğitimde çocukların özelliklerine, yeterliklerine ve yapabildiklerine odaklanılması gerektiğinin altını çizerek, "Down sendromlu gençler spor, müzik ve özellikle de özsavunuculuk alanında önemli ilerlemeler kaydedebiliyor. Dolayısıyla onların bu yeteneklerinin keşfedilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi, geleceğe hazırlanmada özel yeteneğin bir yaşam biçimi haline gelmesi ile mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.