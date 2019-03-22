Son Dakika Haberleri: Down Sendromlular, Vals ve Çaça ile Farkındalık Oluşturdu

Down Sendromlular, Vals ve Çaça ile Farkındalık Oluşturdu

56 dakika önce

"Eksik Değil Farklıyız" sloganıyla yola çıkan down sendromlular, MaviBahçe İyilik Atölyesi'nde roman havası, vals ve çaça dans gösterileriyle fark oluşturdu, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Down Sendromlular, Vals ve Çaça ile Farkındalık Oluşturdu, System.String[]
"Eksik Değil Farklıyız" sloganıyla yola çıkan down sendromlular, MaviBahçe İyilik Atölyesi'nde roman havası, vals ve çaça dans gösterileriyle fark oluşturdu, izleyenlerin beğenisini kazandı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. İzmir Down Sendromlular Derneği çatısı altında İzmir Dans Atölyesi'nde dans eğitimi alan down sendromlu gençler, enerjileri, sevgi dolu halleri ve partnerleriyle yakaladıkları uyumla görenlerin takdirini kazandı. Kendilerini izlemeye gelenlere roman havası, vals, çaça danslarıyla alkışlarını alırken, farkındalık oluşturmak için tüm hünerlerini sergiledi. Gösteriler öncesinde konuşma yapan İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunu hatırlatarak, "Amaç; toplumdaki farkındalığı arttırmak. Yakın çevresi biliyor farklılığını. Tüm toplumu doğru bir şekilde bilgilendirirsek çocuklarımızın hayatındaki en zor engeller ortadan kalkacak" dedi.

Uluslararası Lions Dernekleri, 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu, Down Sendromu ve Otizm Programı Komite Başkanlığı desteklediği organizasyonda, aynı down sendromlu gençlerin, sevilen pop müzik şarkılarından oluşan mini bir konseriyle sona erdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

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