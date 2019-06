Down Sendromlulara "Serbest Zaman Programlama Eğitimi"

Down Sendromu Derneği İstanbul Şubesince, "Ds Leisue Özel Gereksinimli Bireyler İçin Serbest Zaman Programlama Eğitimi"ne ilişkin toplantı gerçekleştirildi.Bostancı'da gerçekleştirilen toplantıya dernek eğitmenleri, down sendromlu gençlerin aileleri ve farklı okullardan özel eğitimciler katıldı.Dernek Psikologu ve Proje Koordinatörü Merve Özman, toplantıda eğitim materyallerini tanıtarak, uygulamalardan örnekler verdi.Uygulamaya katılan gençlerin paylaşımları ve serbest zaman kullanımı öğretimi "e-Learning Plartformu"nun tanıtımının da yapıldığı toplantıda Özman, şunları kaydetti:"Ds Leisure, Türkçede özel gereksinimli bireyler için serbest zaman planlama eğitimi olarak geçiyor. Bu program içerisinde gençlere boş zamanlarını fark etmelerini ve bu boş zamanlarını nasıl değerlendirebilecekleriyle ilgili eğitimler veriyoruz. Öncesinde eğitmenler bu konuyla ilgili eğitim alıp sonrasında da eğitmenler bu eğitimi gençlere uyguluyorlar. Her biri için farklı modüllerimiz, farklı eğitim kitapçıklarımız var, öncelikle eğitmenler için sonrasında da gençler için..."Oldukça detaylandırılmış bir eğitim programı olduğunu dile getiren Merve Özman, bireylerin uzaktan eğitimle internet üzerinden de bu eğitime ulaşabileceklerini vurguladı.Gençlerin serbest zaman etkinliği gerçekleştirmek için hazırlandığı bu yolda aslında birçok beceriyi de kazandıklarını ifade eden Özman, bu becerileri, toplu taşıma kullanma, para harcama ve insanlarla iletişme geçme olarak özetledi.Özman, programın her genç için bireysel ve isteklere göre planlandığını da sözlerine ekledi.Program sonunda down sendromlu gençler, aileleri ve eğitmenleriyle toplu fotoğraf çektirdi.