Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi - Son Dakika Dünya

Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi

6 saat önce

Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi

Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir bucuk yıldır hizmet veren "65 derece" (65 degres) adlı restoran vatandaşların büyük beğenisini toplayarak dünyanın en büyük seyahat sitelerinden Tripadvisor'de Brüksel'in en iyi restoranı seçildi. Restoranın en büyük özelliği, çalışanların çoğunun zihinsel engelli veya Down sendromlu olması ayrıca gastronomik yemekler sunması.


Turistlerin uğrak yeri Louise cadde'sinde bulunan restoranın ortaklarından Adelaide, "Belçika'da bin kişiden biri Down sendromunu taşıyor, birçok kişi hafif veya ağır engeller ile mücadele etmeye çalışıyor. Bu kişileri çalışma hayatında göremiyoruz." diyor ve ekliyor: "Herkes burada çalışabilmekten çok mutlu, normal bir şirkette bunu yapmak çok zor. Ekibimiz çok sağlam. Çok şanslıyız." ifadelerini kullanıyor.

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Belçika, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:31 
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