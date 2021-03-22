Down sendromu Burak, trafik polisi oldu - Son Dakika

Down sendromu Burak, trafik polisi oldu
22.03.2021 16:33
Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan down sendromlu Burak Erim, trafik polisleriyle uygulama yapıp sürücülere broşür dağıttı.
Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan down sendromlu Burak Erim, trafik polisleriyle uygulama yapıp sürücülere broşür dağıttı.
Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, down sendromu Burak Erim trafik polisi kıyafeti giyerek D-300 kara yolunda ekiplerle uygulama yaptı.
Polis yeleği giyerek kara yolunda uygulama yapan Burak, araçların evraklarını inceleyip, hız, kemer, maske ve kontrollü olmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.
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