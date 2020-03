Down Sendromu Derneğinden sosyal medyada farkındalık kampanyası - Son Dakika

Down Sendromu Derneği, sosyal medyadan "#rengimizbelliolsun" etiketiyle başlattığı kampanya ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'ne dikkati çekiyor.

Dernekten yapılan açıklamada, her yıl yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü etkinliğinin koronavirüs salgını dolayısıyla ertelendiği belirtildi.

Etkinliğin ertelenmesi üzerine sosyal medya üzerinden #rengimzibelliolsun etiketiyle bir kampanya başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Down Sendromu Derneği, insanların sosyal medya hesapları üzerinden ayaklarına tek tek, farklı renk ve desende çoraplar giyerek ve arkadaşlarını da bu kampanyaya davet ederek paylaştıkları içeriklerden oluşan farkındalık hareketi ile farklı olmanın bir eksiklik olmadığını göstermeye çalışıyor. Herkesin #rengimizbelliolsun diyerek sosyal medyada bir meydan okuma (challange) başlatmasını istiyoruz."

"Herkes rengini belli etsin, farklılığı kucaklasın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen de down sendromunun kromozom sayısı fazlalığı sonucu oluşan genetik bir farklılık olduğunu hatırlatarak, "Buna dikkat çekebilmek amacıyla 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için sosyal medya kullanıcılarının da katılım sağlayabileceği, yani kendi içeriklerini üretebilecekleri bir kampanya oluşturduk. Bu kampanya ile farklı renkte veya desende çorap giyen kişiler kendi sosyal medya hesaplarında paylaşım yaparak 21 Mart Dünya Down Sendromu Gününe dikkati çekecek. Herkes rengini belli etsin, farklılığı kucaklasın." ifadelerini kullandı.

Ekmen, koronavirüs salgını dolayısıyla özellikle down sendromlu kişilerin alınan tedbirlere uyması gerektiği çağrısını yaptı.