Down Sendromu Derneğinden sosyal medyada farkındalık kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down Sendromu Derneğinden sosyal medyada farkındalık kampanyası - Son Dakika

Down Sendromu Derneğinden sosyal medyada farkındalık kampanyası

6 saat önce

Down Sendromu Derneği, sosyal medyadan "#rengimizbelliolsun" etiketiyle başlattığı kampanya ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'ne dikkati çekiyor.

Down Sendromu Derneğinden sosyal medyada farkındalık kampanyası, System.String[]

Down Sendromu Derneği, sosyal medyadan "#rengimizbelliolsun" etiketiyle başlattığı kampanya ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'ne dikkati çekiyor.

Dernekten yapılan açıklamada, her yıl yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü etkinliğinin koronavirüs salgını dolayısıyla ertelendiği belirtildi.

Etkinliğin ertelenmesi üzerine sosyal medya üzerinden #rengimzibelliolsun etiketiyle bir kampanya başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Down Sendromu Derneği, insanların sosyal medya hesapları üzerinden ayaklarına tek tek, farklı renk ve desende çoraplar giyerek ve arkadaşlarını da bu kampanyaya davet ederek paylaştıkları içeriklerden oluşan farkındalık hareketi ile farklı olmanın bir eksiklik olmadığını göstermeye çalışıyor. Herkesin #rengimizbelliolsun diyerek sosyal medyada bir meydan okuma (challange) başlatmasını istiyoruz."

"Herkes rengini belli etsin, farklılığı kucaklasın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen de down sendromunun kromozom sayısı fazlalığı sonucu oluşan genetik bir farklılık olduğunu hatırlatarak, "Buna dikkat çekebilmek amacıyla 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için sosyal medya kullanıcılarının da katılım sağlayabileceği, yani kendi içeriklerini üretebilecekleri bir kampanya oluşturduk. Bu kampanya ile farklı renkte veya desende çorap giyen kişiler kendi sosyal medya hesaplarında paylaşım yaparak 21 Mart Dünya Down Sendromu Gününe dikkati çekecek. Herkes rengini belli etsin, farklılığı kucaklasın." ifadelerini kullandı.

Ekmen, koronavirüs salgını dolayısıyla özellikle down sendromlu kişilerin alınan tedbirlere uyması gerektiği çağrısını yaptı.

21 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:54 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?         
14:29
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi         
00:33
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 04:11:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Down Sendromu Derneğinden sosyal medyada farkındalık kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]