Down Sendromu Farkındalık Günü İzmit'te Unutulmadı

İzmit Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

İzmit Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.



İzmit'te düzenlenen etkinlikte çeşitli STK temsilcileriyle birlikte Down Kafe çalışanları Merkez Bankası önünden Belsa önüne kadar yürüyerek down sendromuna dikkat çektiler. Ellerinde taşıdıkları pankartlarla 'Dünya bizimle daha da güzel sloganı atatan down sendromlu vatandaşlar Belsa önünde voleybol, futbol, satranç, ebru, yüz boyama gibi etkinliklerde bulundular. - KOCAELİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım

Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi

Hükümete Yakın Gazeteci: Mansur Yavaş Seçimi Epey Bir Farkla Alır

Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu