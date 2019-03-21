Son Dakika Haberleri: Down Sendromu Farkındalık Günü İzmit'te Unutulmadı

Down Sendromu Farkındalık Günü İzmit'te Unutulmadı

1 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Down Sendromu Farkındalık Günü İzmit'te Unutulmadı, System.String[]
İzmit Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

İzmit'te düzenlenen etkinlikte çeşitli STK temsilcileriyle birlikte Down Kafe çalışanları Merkez Bankası önünden Belsa önüne kadar yürüyerek down sendromuna dikkat çektiler. Ellerinde taşıdıkları pankartlarla 'Dünya bizimle daha da güzel sloganı atatan down sendromlu vatandaşlar Belsa önünde voleybol, futbol, satranç, ebru, yüz boyama gibi etkinliklerde bulundular. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

21 Mart, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
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