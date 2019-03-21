Son Dakika Haberleri: Down Sendromu İçin Farkındalık Oluşturdular

Down Sendromu İçin Farkındalık Oluşturdular

8 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Termal Otel'de Down Sendromu ve engelli ailelerinin katıldığı yemek programı düzenlendi.

Down Sendromu İçin Farkındalık Oluşturdular, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Termal Otel'de Down Sendromu ve engelli ailelerinin katıldığı yemek programı düzenlendi.

Yemekte yerle sanatçı Muammer Akyol'un müzikleri ile eğlenen Down Sendromu rahatsızlığı ve engelli vatandaşlar keyifli saatler yaşadılar.

Emet Skatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu, yaptığı açılış konuşmasında geceyi düzenleyen ve har zman yanlarında olan AK Parti Emet ilçe Başkanlığına teşekkür etti.

Birgün değil hergün engelli kardeşlerimizle beraber olduklarını belirten Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, "Hükümetimiz engelli ailelere verdiği destekle devrim yaratmıştır. Bugün tüm engelli aileler ihtiyaçlarını devletimizden almaktadır. Bizlerde her zaman maddi manevi onların yanındayız" dedi.

Gecede son olarak konuşan, AK Parti Emet Belediye Başkan adayı Hüseyin Doğan, "Bugün çok güzel bir gün. Hem nevruz bayramını hemde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü beraber yaşıyoruz" dedi.

Daha sonra engellilerle tek tek ilgilenen AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Doğan, engelli vatandaşların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı duygulu anlar yaşadı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

Emet, AK Parti, Yaşam
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