Son Dakika Haberleri: Down Sendromu ve Farkındalık Günü

Down Sendromu ve Farkındalık Günü

34 dakika önce

Antalya'da Down Sendromu ve Farkındalık Günü etkinliğinde çocuklar, gönüllerince eğlendiler.

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Antalya'da Down Sendromu ve Farkındalık Günü etkinliğinde çocuklar, gönüllerince eğlendiler.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Özel Çocukları Sporla Buluşturuyoruz" projesi kapsamında 455 down sendromlu çocuk, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, hokkabaz, animasyon ve sihirbaz gösterileriyle eğlendi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, özel çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, sosyal hayatta aktif hale gelmelerini sağlamak amacıyla, "Özel Çocukları Sporla Buluşturuyoruz" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Özel çocuklar spor yapmasının önünde artık hiçbir engelin kalmadığını ifade eden Hacıcaferoğlu, down sendromlu çocukların dünyasının sevgi üzerine kurulu olduğunu, bütün dünyanın bu çocuklarınki gibi sevgi üzerine kurulması gerektiğini söyledi.

Hacıcaferoğlu, "Bu çocukların özel eğitimle birlikte ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz." dedi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da bu tür etkinlikler sayesinde engellilerin sporla sosyalleştiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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