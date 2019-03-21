Son Dakika Haberleri: Down Sendromulu Gencin Davul Şovu

Down Sendromulu Gencin Davul Şovu

32 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen programda, 15 yaşındaki Down Sendromlu İsmail Eren Kaymak, adeta davul şov yaptı.

Down Sendromulu Gencin Davul Şovu, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen programda, 15 yaşındaki Down Sendromlu İsmail Eren Kaymak, adeta davul şov yaptı.

Emet Ashaboğlu Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu ve sahnede gönüllerince eğlendiler. Okul Müdürü Mehmet Ali Özçelik ve öğrenciler Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile ilgili konuşmalar yaptılar.

Programda Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu'nun ağlayarak yaptığı konuşma duygulandırırken 15 yaşındaki Down Sendromu hastası İsmail Eren Kaymak'ın sahnede şarkı söyleyip davul şov yapması eğlenceli anlar yaşattı.

Okulda bulunan 6 zihinsel öğrenci İsmail Eren Kaymak'ın davul çalmasıyla gönüllerince eğlendiler.

Doğduğu günden bugüne Down Sendromu hastası İsmail Eren Kaymak ile her zaman ilgilenen anne ve babasına okul yönetimi tarafından onur belgesi verildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Kütahya, Emet, Yaşam
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