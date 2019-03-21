Son Dakika Haberleri: Down Sendromuna Dikkati Çekmek İçin Kostümlü Yürüyüş

Down Sendromuna Dikkati Çekmek İçin Kostümlü Yürüyüş

1 saat önce

Sakarya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Down Sendromuna Dikkati Çekmek İçin Kostümlü Yürüyüş, System.String[]
Sakarya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şubesince yapılan etkinlik kapsamında, Kız Meslek Lisesi Çocuk Bölümü ile Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri, çeşitli kostümler giyerek Adapazarı ilçesindeki Engelsiz Kafe'de bir araya geldi.


"Sevgi engel tanımaz", "Farkındalık samimiyeti, kardeşliği öğretir", Hayata 1 ritim de siz katar mısınız?", "Sahip olduklarımız tüm dünyaya yeter" dövizleri taşıyan öğrenciler ve down sendromlu gençler, Çark Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na yürüdü.


Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şube Başkanı Ferruh Kaledibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplum içerisinde down sendromlu gençlerin var olduklarını göstermek amacıyla Engelsiz Kafe'de verilen kahvaltıdan sonra yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Down sendromlu çocukların iş hayatına katılmasının, onların sosyalleşmesi için önemli olduğunu vurgulayan Kaledibi, "Tüm toplum okulunda, sınıfında ve iş ortamında bir down sendromlu olmasını sağlarsa bu farkındalık ömür boyu sürer." dedi.

Çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Türkiye Beyazay Derneği, 21 Mart, Sakarya, Güncel
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