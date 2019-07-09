Downing Street Darroch'u destekliyor
23 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin "yetersiz" olduğunu söyleyen Birleşik Krallık'ın ABD Büyükelçisi Kim Darroch ile çalışmak istemediğini söylemesi üzerine, Downing Street'ten yapılan açıklamada, Darroch'un desteklendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:33 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump
'ın, kendisinin "yetersiz" olduğunu söyleyen Birleşik Krallık
'ın ABD Büyükelçisi Kim Darroch ile çalışmak istemediğini söylemesi üzerine, Downing Street'ten yapılan açıklamada, Darroch'un desteklendiği belirtildi.
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May
'in sözcüsü, ABD hükümetinin verileri sızdırmasını talihsizlik olarak tanımlarken, kendisini Trump için kullandığı ifadeler sonrası diplomatik krizin ortasında bulan Darroch'un, değerlendirmelerini daha tutumlu bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti.
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