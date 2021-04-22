Downton Abbey 2 Filmi - Son Dakika

İngiliz kırsalında bulunan Downton Malikanesi'nde yaşayan zengin Crawley Ailesi üyelerinin yaşamlarına odaklanılan “Downton Abbey” filminin devam halkası olan yapımın oyuncu kadrosunda ilk filmde de rol alan Hugh Bonneville, Jim Carter, Laura Carmichael ve Michelle Dockery gibi isimler yer alıyor

Yönetmen: Simon Curtis

Senaryo: Julian Fellowes

Oyuncular: Dominic West, Laura Haddock, Maggie Smith, Imelda Staunton, Michelle Dockery, Hugh Dancy, Laura Carmichael, Hugh Bonneville, Penelope Wilton, Jim Carter, Nathalie Baye, Jonathan Coy

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Downton Abbey 2

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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