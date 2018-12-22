Son Dakika Haberleri: Downton Abbey Filmi

Downton Abbey Filmi

7 saat önce

Downton Abbey filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Downton Abbey filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Film, Altın Küre'de kazandığı 8 adaylıktan 3'ünde ödüle uzanan, 1 özel BAFTA ve 15 Emmy ödülüne sahip olan Downton Abbey'in beyaz perde uyarlaması.

Downton Malikanesi'nde yaşayan Crawley Ailesi ve malikanenin çalışanlarının hayatı üzerine kurulu olan filmin oyuncu kadrosunda da 6 sezonluk televizyon macerasında rol alan birçok ismin yer alması bekleniyor.


Yönetmen: Michael Engler
Senaryo: Julian Fellowes
Oyuncular: Michelle Dockery, Phyllis Logan, Allen Leech, Maggie Smith, Tuppence Middleton, Elizabeth McGovern, Joanne Froggatt, Imelda Staunton, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Penelope Wilton, Stephen Campbell Moore, Robert James-Collier, Sophie McShera, Jim Carter, Brendan Coyle, David Haig, Raquel Cassidy, Kate Phillips, Max Brown, Kevin Doyle, Simon Jones, Lesley Nicol , James Cartwright, Philippe Spall, Douglas Reith, Darren Strange, Marc Esse, Zoe Watson, Rory Gauld, Geraldine James, Matthew Goode
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Downton Abbey
Yapımcı Firma: Focus Features
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 20.09.2019

Downton Abbey Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:54 Kaynak: InterSinema.com

Küre, Downton Abbey, Sinema
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