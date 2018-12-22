Downton Abbey Filmi

Film, Altın Küre'de kazandığı 8 adaylıktan 3'ünde ödüle uzanan, 1 özel BAFTA ve 15 Emmy ödülüne sahip olan Downton Abbey'in beyaz perde uyarlaması.
Downton Malikanesi'nde yaşayan Crawley Ailesi ve malikanenin çalışanlarının hayatı üzerine kurulu olan film
in oyuncu kadrosunda da 6 sezonluk televizyon macerasında rol alan birçok ismin yer alması bekleniyor.Yönetmen:
Michael EnglerSenaryo:
Julian FellowesOyuncular:
Michelle Dockery, Phyllis Logan, Allen Leech, Maggie Smith, Tuppence Middleton, Elizabeth McGovern, Joanne Froggatt, Imelda Staunton, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Penelope Wilton, Stephen Campbell Moore, Robert James-Collier, Sophie McShera, Jim Carter, Brendan Coyle, David Haig, Raquel Cassidy, Kate Phillips, Max Brown, Kevin Doyle, Simon Jones, Lesley Nicol , James Cartwright, Philippe Spall, Douglas Reith, Darren Strange, Marc Esse, Zoe Watson, Rory Gauld, Geraldine James, Matthew GoodeFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Downton AbbeyYapımcı Firma:
Focus FeaturesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
20.09.2019Downton Abbey Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.