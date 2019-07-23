Son Dakika Haberleri: Dowv sendromlu çocuklara moral etkinliği
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Dowv sendromlu çocuklara moral etkinliği

1 saat önce

Eskişehir'de Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği ile Down Sendromu Derneği tarafından düzenlenen 'Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz' moral pikniğinde down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

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Eskişehir'de Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği ile Down Sendromu Derneği tarafından düzenlenen 'Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz' moral pikniğinde down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde down sendromlu çocuklar ve aileleri için moral pikniği düzenledi. Etkinliğe 77 down sendromlu çocuk katıldı. Toplam 328 kişinin olduğu etkinlikte bir konuşma yapan Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeynep Hayriye Karbölen, "Çocuklarımız bizler için çok önemli. Bu özel çocuklarımızın bizlerden farklı olarak yargılanmadan ve kalplerinde kötülük olmadan yaşama tutunuyor, dünyanın onlarla güzel olduğunu topluma duyurmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için dernek olarak çocuklarımızla yıl içerisinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Sadece 21 Mart'ta onların yanında değiliz" dedi.

Down Sendromu Derneği Eskişehir Temsilcisi Uğur Yavuz ise, "Alandan ayrılırken aileler mutluluklarını bizlerle paylaştılar onların bu mutluluğunda pay sahibi olanlara teşekkür ederiz" diye konuştu.

Düzenlenen etkinlik, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:09 Kaynak: İHA
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