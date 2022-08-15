Doya doya moda yasemin kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında? - Son Dakika
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Doya doya moda yasemin kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında?

15.08.2022 17:46
Doya doya moda yasemin kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında?

Televizyonda yoğun ilgi gören moda programı doya doya moda programında yer alan yasemin yılmaz, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Birçok kişi tarafından merak edilen Doya doya moda yasemin kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında? Gibi soruları sizler için yanıtladık.

Türkiye'nin en iyi moda programları arasında yer alan ve yeni bölümleriyle izleyicini heyecanlandırmayı başaran doya doya moda programı, yeni bölümlerini seyirciye sunmaya devam ediyor. Doya doya moda programının jüri üyeleri arasında yer alan yasemin yılmaz, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Doya doya moda yasemin kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında? Gibi soruları sizler için yanıtladık.

DOYA DOYA MODA YASEMİN KİMDİR?

Tam adı Yasemin Yılmaz'dır. 1995 yılında dünyaya gelmiştir ve 27 yaşındadır. Moda alanında birçok önemli defileye katılım sağlamıştır. 2020 yılında, ''Yılın en iyi çıkış yapan tasarımcısı'' ödülünü kazandı. Fashion Weeks'te tasarımları ile çok konuşulan Yasemin Yılmaz, doya doya moda programının jüri üyelerinden birisi olarak katılım sağlıyor.

DOYA DOYA MODA PROGRAMI NEDİR?

TV8 Ekranlarında yayınlanan doya doya moda programı, 7 farklı yarışmacı seçtiği kıyafetlerle kendilerini jüri üyelerine beğendirmeye çalışmaktadırlar. Jüri üyeleri verdikleri puan ile her hafta bir birinci belirlemektedir. Ayrıca doya doya moda izleyicileri SMS ile yarışmacıları destekleyebileceklerdir.

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