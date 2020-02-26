Doyran'da yerel üretici tezgahları yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doyran'da yerel üretici tezgahları yenileniyor - Son Dakika

Doyran'da yerel üretici tezgahları yenileniyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtar buluşmalarında dile getirilen bir talebi daha yerine getiriyor.

Doyran'da yerel üretici tezgahları yenileniyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtar buluşmalarında dile getirilen bir talebi daha yerine getiriyor. Konyaaltı İlçesi Doyran Mahallesi'nde yerel üreticilerin ürünlerini sunma imkanı bulduğu pazar yerine üreticiler için modern tezgahlar yapılıyor. Pazar yerindeki yetersiz olan tezgah sayısı da artırılıyor.


Yerelden kalkınmayla refah düzeyi ve yaşam kalitesi yüksek bir kent hedefi ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarların acil taleplerini söz verdiği gibi hayata geçiriyor. Başkan Böcek, Konyaaltı mahalle muhtarıyla olan buluşmasında Doyran pazar yerindeki üretici satış tezgahlarının çürüdüğünü belirterek, yenilenmesini isteyen Doyran Çamlıbel Mahalle Muhtarı Halil Özcan'ın talebini yerine getirdi. Başkan Böcek'in talimatıyla Doyran, Çamlıbel ve Gökçam mahallelerindeki üreticilerin direkt tüketici ile buluştuğu pazar alanında yenileme çalışması başlatıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle hafta sonu yüzlerce vatandaşın alışverişini yaptığı pazar alanında eskiyen ve yıkılan tezgahların yerine modern tezgahlar yapıyor. Yetersiz olan tezgah sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnafının olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için de tezgahların üzerini kapatıyor.


"Talebimiz hemen yerine getirildi"


Doyran ve çevresindeki üreticilerin ürünlerini vatandaşla buluşturduğu pazar yerinin özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Doyran Çamlıbel Mahalle Muhtarı Halil Özcan, "Esnafımızın satış yaptığı tezgahlarda göçme yaşandı. Ayrıca Pazar tezgahları yetersiz olduğu için esnaf da ürünlerini yerlere sermek zorunda kalıyordu. Muhtar buluşmasında pazar tezgahlarımızın yenilenmesi talebimizi ilettik. Talebimiz hemen yerine getirilerek, çalışma başlatıldı. Şu anda 19 tane yeni tezgah yapılıyor" diye konuştu.


Esnaf Hasan Buzkıran ise "Pazarcı esnafımızın önceden satış yaptığı tezgahlar kötüydü, direk ayaklarında çürükler vardı, bu yüzden göçme yaşandı. Üzücü durumlar yaşanabilirdi. Büyükşehir Belediyemiz şimdi bu tezgahları yeniliyor. Çok mutluyuz" dedi. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Doyran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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