Son Dakika Haberleri: Dozerli Kaçak Kazıya Çifte Tutuklama

Dozerli Kaçak Kazıya Çifte Tutuklama

47 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde dozerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan zanlılardan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Dozerli Kaçak Kazıya Çifte Tutuklama, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde dozerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan zanlılardan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Tıra yükledikleri dozer ile Elbeyli köyü su deposu mevkiinde kaçak kazı yapmak istedikleri iddia edilen 9 kişi jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Haklarında, "kaçak kazı yapmak" suçundan işlem yapılan A. T (52), A. A (64), Y. T (53), Z. A (41), T. S (41), H. K (42), E. T (26), A. T (42) ve M. T (46) adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden A. A ve M.T. tutuklanırken, diğer 7 kişi serbest bırakıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:17 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, 3. Sayfa
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