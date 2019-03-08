Son Dakika Haberleri: DP Adayı Orhan Alper'e Sevgi Gösterisi

DP Adayı Orhan Alper'e Sevgi Gösterisi

1 saat önce

Mustafakemalpaşa DP İlçe Başkanı Ahmet Kaymaz ve Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, meclis üyeleri ile birlikte pazar yerinde köylü ve esnafı ziyaret etti.

DP Adayı Orhan Alper'e Sevgi Gösterisi, System.String[]
Mustafakemalpaşa DP İlçe Başkanı Ahmet Kaymaz ve Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, meclis üyeleri ile birlikte pazar yerinde köylü ve esnafı ziyaret etti.

Esnafın ve köylerden pazara gelen vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Alper, "Sizlerin sorunlarını en iyi bilen benim, çünkü bende köy çocuğuyum. Belediyeyi kazandığımız zaman sizlere en iyi hizmeti yapacağımıza meclis üyelerim ve ekibim adına söz veriyorum" dedi.

Vatandaşlar ise, "Bizim siz siyasilerden isteğimiz sadece seçimlerde değil diğer zamanlarda da derdimizi dinlemeniz" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Ahmet Kaymaz, Mustafakemalpaşa, Orhan Alper, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti

Küçük Emir'den Şehit Babaya Gözyaşı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:43:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DP Adayı Orhan Alper'e Sevgi Gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]