Dp, Ayfer Yılmaz İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı

Demokrat Parti (DP), Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz için İl Seçim Kurulu'na başvurusunu yaptı.

Demokrat Parti (DP), Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz için İl Seçim Kurulu'na başvurusunu yaptı.



DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, İHA'ya yaptığı açıklamada, daha önce Mersin adayı olarak gösterdikleri Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının YSK tarafından reddedilmesi üzerine, bugün Mersin İl Seçim Kurulu'na, eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunu yaptıklarını söyledi. - MERSİN

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