Son Dakika Haberleri: Dp, Ayfer Yılmaz İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı

Dp, Ayfer Yılmaz İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı

2 saat önce

Demokrat Parti (DP), Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz için İl Seçim Kurulu'na başvurusunu yaptı.

Dp, Ayfer Yılmaz İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı, System.String[]
Demokrat Parti (DP), Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz için İl Seçim Kurulu'na başvurusunu yaptı.

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, İHA'ya yaptığı açıklamada, daha önce Mersin adayı olarak gösterdikleri Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının YSK tarafından reddedilmesi üzerine, bugün Mersin İl Seçim Kurulu'na, eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunu yaptıklarını söyledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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