DP'den Çiller yorumu: İktidarın operasyonel kiralama yöntemi... - Son Dakika
Üye Girişi

DP'den Çiller yorumu: İktidarın operasyonel kiralama yöntemi...

17.03.2022 09:44

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Candan Yıldız'a yeni seçim yasası teklifinin sandık güvenliğini riske atıp atmadığını ve seçim kurullarının yenilenmesinin seçim güvenliğini nasıl etkileyeceğini anlattı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Candan Yıldız'a yeni seçim yasası teklifinin sandık güvenliğini riske atıp atmadığını ve seçim kurullarının yenilenmesinin seçim güvenliğini nasıl etkileyeceğini anlattı. Uysal, siyasete döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller ile ilgili "Çiller iktidarın operasyonel kiralama yöntemi" dedi.

"Dengesi bozuldu"

Uysal şunları söyledi:

"Ben bununla ilgili aslında yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz büyük kongremizde de söylenmesi gerekenleri söyledim. Zaman zaman 2002 sonrasında, 2007 sonrasında Sayın Çiller'in yeniden siyasete dönmesiyle ilgili bir talep vardı. O gün dönmeyenler bugün 'milletimin bana ihtiyacı vardır' diyerek çıkıyor ama iktidarın, operasyonel kiralama yöntemiyle, kendi sosyolojisine hitap edebilecek, başta Demokrat Parti, İyi Parti, Saadet Partisi ve diğer partileri de sayalım. O geçişkenliği sağlayacak siyasi aktörlerin karşıda olmasıyla dengesi bozuldu. Bunu tamir edebilmek için birtakım unsurları sahaya sokma niyeti var. "

Çiller'in anne olarak iki oğlunun geleceğini düşünmesinde bir beis olmadığını ifade eden Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Ama siyaset 84 milyon için yapılır" ifadesini kullandı.

Seçimler için "Erdoğan'ın keyfi yönetimi devam etsin mi etmesin mi?" referandumu yorumunu yapan Uysal " Bu keyfi yönetimin bedelini 84 milyon ödüyor. Eğer seçmen keyfi yönetim devam etsin istiyorsa Türkiye Baas rejimine geçer" dedi.

Ahlatlıbel'de 6 muhalefet liderinin buluşmasının perde arkasına ilişkin de bilgiler veren Uysal masada sadece siyasetin konuşulmadığını söyledi. Kamuoyuna yansıyan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile diyaloğu hakkında İttihat Terakki ile ilgili hatıratları paylaştığını söyledi.

Uysal 27 Mart'ta 6 muhalefet liderinin DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın davetiyle yeniden bir araya geleceğini belirterek, iktidarın yeni seçim yasası teklifinin de masada konuşulacağını ifade etti.

YORUMLAR
500
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Deva Partisi, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel DP'den Çiller yorumu: İktidarın operasyonel kiralama yöntemi... - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
22:12 Hackerlar, 20 milyon Rus'a aynı mesajı gönderdiler: İşte o mesajda yazılanlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:15:33. #1.13#
SON DAKİKA: DP'den Çiller yorumu: İktidarın operasyonel kiralama yöntemi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement