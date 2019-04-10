Son Dakika Haberleri: DP'den Göle'deki Seçime İtiraz

DP'den Göle'deki Seçime İtiraz

24 dakika önce

Demokrat Parti (DP), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Göle Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayımı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

DP'den Göle'deki Seçime İtiraz, System.String[]
Demokrat Parti (DP), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Göle Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayımı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

DP Göle Belediye Başkan Adayı Akın İsmailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti avukatı aracılığıyla, genel merkezin talimatları doğrultusunda, Göle ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılan oyların yeniden sayılması amacıyla önce ilçe seçim kuruluna ardından il seçim kuruluna dilekçe verdiklerini söyledi.


İlçe ve il seçim kurulların itirazlarını reddettiğini belirten İsmailoğlu, bunun üzerine seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayımı için YSK'ye başvurduklarını dile getirdi.

Göle ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçim yarışını oyların yüzde 33,7'sini alan AK Parti'li İlhan Gültekin, yüzde 32 oranında oy alan DP adayı Akın İsmailoğlu'nun önünde tamamlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:10 Kaynak: AA
Göle, Demokrat Parti, Güncel
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