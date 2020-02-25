DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Politika DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, hayatını kaybetti - Son Dakika

DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, hayatını kaybetti

6 saat önce

Demokrat Parti (DP) Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, 3 gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, hayatını kaybetti, System.String[]

Demokrat Parti (DP) Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, 3 gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çelik, 22 Şubat'ta Bayramyeri Meydanı'nda esnaf ziyareti yaptığı sırada rahatsızlanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Aşkın, bugün vefat etti.

Aşkın'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Denizli Ulu Cami'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Çelik, 29 Mayıs 2016'dan bu yana DP Denizli İl Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Demokrat Parti, Aşkın Çelik, Kalp Krizi, Denizli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti
Trump: Yakın zamanda koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı Bahçeli, Ozan Ceyhun'un Büyükelçi olarak atanmasını eleştiren MHP'lilere sert çıktı

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 18:51:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]