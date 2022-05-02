DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika
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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı

02.05.2022 18:27
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bayramlaşma merasimine katıldı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bayramlaşma merasimine katıldı.

DP ilçe Başkanı Yıldırım Mercan ve partililerce karşılanan Uysal, vatandaşlarla ve partililerle bayramlaştı.

Uysal, burada yaptığın konuşmada, partisinin ilçe teşkilatındaki bayramlaşma programında, tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Mübarek bir ayın geride bırakıldığını belirten Uysal, "İnşallah hayırlara vesile olur. Oruçlarımız, ibadetlerimiz kabul olur." dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı

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Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika
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