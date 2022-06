DP Genel Başkanı Uysal: "Akaryakıt Fiyatlarının Geldiği Seviyeler Artık Milli Güvenlik ve Beka Sorunu Boyutuna Ulaşmıştır"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, EPDK'nın akaryakıt fiyatlarına müdahale etmesi için TBMM'de kanun teklifi verdiklerini belirterek, "Türkiye'de akaryakıt fiyatları çok hızlı artmaktadır. Bu artış hem enflasyona çok ciddi bir etki yapmakta ama bunun da ötesinde ekonomiye çok büyük bir kırılganlık getirmektedir. Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviyeler artık milli güvenlik ve beka sorunu boyutuna ulaşmıştır" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Uysal'ın konuşmasından satır başları şöyle:

KENDİLERİNİ ELEŞTİRENLERİ HAİNLİKLE, CAHİLLİKLE ORTAMLARINI SÜRDÜRÜYORLAR: Ülkemizde özellikle son altı ayda atılan yanlış adımların her geçen gün derinleştiği, yoksulluğun milyonları her gün derinden etkilediği böyle bir dönemde, genel olarak ekonomi özelde de üretimi sekteye uğratacak dereceye erişmiş sanayiciye, üreticiye, esnafımıza, vatandaşımıza, petrolden başlayarak enerjiyi, üretimini, geçimini sağlayabileceği en temin edilebilir düzeyden enerjiyi sağlayamamanın bedelini görüyoruz. Özellikle 'nas' diyerek başlanan, kendi bir takım batıl inançlarını tezmiş gibi 84 milyonun üzerinde uygulanmaya çalışıldığı andan itibaren, yapısal olarak da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında sınırsız yetki sıfır denetim mantığı içerisinde, keyfi bir rejimin doğal sonuçlarını milletimiz her noktada yaşıyor. Özellikle ekonomide, zam altında enflasyonun hortlamasıyla beraber geniş toplum kesimlerinin de hayatını boğduğunu, günlük yaşamını idame ettiremez hale nasıl geldiğini görüyoruz. Bütün bu gerçekler ortadayken hala yanlışta ısrar eden bir siyasi akıl kendilerini eleştirenleri hainlikle, cahillikle ortamlarını sürdürüyorlar.

TÜRKİYE HEM İÇ HEM DE DIŞ PİYASALARDA GÜVEN PROBLEMLERİ İLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞTIR: Bugün Demokrat Parti olarak evrensel demokratik değerlerin, toplumsal değerlerin, kanunların çerçevesinde özgürlükleri kısıtlanmadan kuralların herkese eşit tanındığı, korumacılığın olmadığı, eşit şartlarda rekabetin tesis edildiği, serbest piyasa ekonomileri ile gelişeceğine inanıyoruz. Dünya ekonomileri, pandemi sonrası yaşanan parasal genişlemelerin ve ötelenmiş bulunan talebin de etkisiyle olağanüstü dönemlerden geçmekte ve başta enerji, emtialar olmak üzere gıda ve diğer tüm hammadde mamul fiyat artışları izlenmektedir. Bu da tüm dünya ekonomilerinde enflasyonun etkiye sahiptir. Buna ilave olarak Şubat 2022'de baş gösteren Ukrayna-Rusya krizi, Rusya'nın hidrokarbon kaynaklarına uygulanmaya çalışılan ekonomik yaptırım ve ambargo sonucu enerji maliyetlerine de yansımıştır. Ülkemiz ise tüm dünyada yaşananlara ilave olarak kendi ekonomisindeki kırılganlıklarla birlikte yürütmenin rüyası rasyonel olmayan para politikaları sonucunda dünyadaki etkinin çok üzerinde çok kısa bir zamanda çok yüksek enflasyon ile karşı karşıya kalmış, ekonomideki rasyonel politikalardan da uzaklaşması sonucu ekonomik olarak hem iç hem de dış piyasalarda güven problemleri ile karşı karşıya kalmıştır.

AKARYAKIT FİYATLARININ GELDİĞİ SEVİYELER ARTIK MİLLİ GÜVENLİK VE BEKA SORUNU BOYUTUNA ULAŞMIŞTIR: Türkiye'de akaryakıt fiyatları çok hızlı şekilde artmaktadır. Bu artış hem enflasyona çok ciddi bir etki yapmakta ama bunun da ötesinde ekonomiye çok büyük bir kırılganlık getirmektedir. Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviyeler artık milli güvenlik ve beka sorunu boyutuna ulaşmıştır. Son dönemde Kazakistan gibi ülkelerde devamlılık demokratik teamüllere de zarar verecek şekilde halk hareketlerine sebebiyet vermesi, bunun en dikkat edilmesi gereken örneğidir. Ülkemizde akaryakıt fiyatları Petrol Piyasası Kanunu'na göre en yakın erişilebilir. Dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşmaktadır.

EPDK GEREKLİ MÜDAHALEDE BULUNMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİK: Demokrat Parti olarak ülkemizin her kesiminin ekonomik kriz ortamında eşit oranda ve adil fedakarlık yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle TBMM'de gerekli hukuki düzenlemelerin ivedilikle yapılıp EPDK'nın gerekli müdahalede bulunması için bir kanun teklifi vermiş bulunuyoruz. Böyle dönemde vermiş olduğumuz kanun teklifinin siyasi mülahaza yapmadan ivedilikle TBMM'den geçmesi için tüm siyasi partilere de çağrıda bulunuyoruz. Ürünler üreten ve büyüyen Türkiye için bu olağanüstü dönemi atlatabilmek için siyasi parti olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Diğer tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin de aynı sorumluluk ve gayreti beklemekteyiz.