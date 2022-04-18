DP GENEL BAŞKANI UYSAL: BU ÜLKENİN REFAHI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ - Son Dakika
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DP GENEL BAŞKANI UYSAL: BU ÜLKENİN REFAHI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ

18.04.2022 11:53

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu ülkenin refahı için, insanlarımızın evlatlarının geleceğinden emin olabildiği bir Türkiye için mücadele veriyoruz?

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu ülkenin refahı için, insanlarımızın evlatlarının geleceğinden emin olabildiği bir Türkiye için mücadele veriyoruz? dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Bursa İl Teşkilatı'nca düzenlenen iftar programına katıldı. Programda, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da bulundu. Burada partililere seslenen Uysal, "DP olarak dün yaptık bugün de yapabileceğimizin farkındayız. O açıdan bu büyük ülkenin can alıcı, can yakıcı her meselesini çözmeye talibiz. Önümüzdeki süreç inşallah milletimiz için hayırlı olsun. Belki de Türk demokrasisinin en büyük sınavıyla karşı karşıyayız. Bu noktada kurucu irademizin ortaya koyduğu değerleri, inançları, felsefeyi tüm dava arkadaşlarımızla yarına taşımak için mücadele veriyoruz. Bu ülkenin refahı için, insanlarımızın evlatlarının geleceğinden emin olabildiği bir Türkiye için mücadele veriyoruz. Hukukundan emin olduğu bir Türkiye için veriyoruz. Bugün ayrıca 17 Nisan. Bu büyük hareketin önemli misyon temsilcilerinden Anavatan Partisi Kurucu Genel Başkanı ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü. Kendisini bir kez daha tarih önünde rahmet ve minnetle yad ediyorum? dedi. (DHA)

DP GENEL BAŞKANI UYSAL: BU ÜLKENİN REFAHI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ
DP GENEL BAŞKANI UYSAL: BU ÜLKENİN REFAHI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ
DP GENEL BAŞKANI UYSAL: BU ÜLKENİN REFAHI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ
DP GENEL BAŞKANI UYSAL: BU ÜLKENİN REFAHI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ

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21. Ortak Akıl Toplantısı BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi 21. Ortak Akıl Toplantısı BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi Manisa'nın Yıldızları Türkiye finallerinde Manisa'nın Yıldızları Türkiye finallerinde

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DP GENEL BAŞKANI UYSAL: BU ÜLKENİN REFAHI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ - Son Dakika


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