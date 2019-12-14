DP Genel Başkanı Uysal, Demokrat Parti Afyonkarahisar İl Kongresine katıldı - Son Dakika

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, partisinin il kongresine katıldı.

Uysal, kongrede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne katıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye de birden büyüktür. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin yarınlarının aydınlık olduğuna inanıyoruz. Gücü kuvveti doruğa eriştiğinde sadece Anadolu ve Trakya coğrafyasında kendi vatandaşlarına değil, bu coğrafyadan yükselecek sese kulağını vermiş, yüreğini vermiş Kafkaslardan Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya ve tüm mazlumlara her daim örnek olmuş bir millet olarak, tarihin önümüze koyduğu bu vazifeyi de inşallah yapacağız."

Türkiye'nin kendisiyle münakaşaya kalkanlara gerekli cevabı vereceğini aktaran Uysal, "İşte Afrin'de, Bab'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve son olarak Barış Pınarı Harekatı'nda şehitler vermek pahasına bu ülkenin birliğini, beraberliğini temin etmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

DP Afyonkarahisar İl Kongresi'nde seçime tek liste giren Hikmet Bülbül, partinin yeni il başkanı oldu.