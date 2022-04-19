DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

19.04.2022 12:56
DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.

Bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Uysal, "Hiç öyle şey olur mu?" yanıtını verdi.

DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti
DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti
DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

YORUMLAR
500
DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti (2) DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti (2)

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
13:01 NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmışt
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:09:18. #1.13#
SON DAKİKA: DP Genel Başkanı Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement