DP Genel Başkanı Uysal: "İsrail'in bu mübarek ayda yaptığı zulmü lanetliyoruz" - Son Dakika

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetlediklerini bildirdi.

Uysal, yazılı açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun adeta bir seçim taktiği olarak, kendi iç kamuoyunda gücünü korumak amaçlı Filistinli Müslümanlara baskı ve zulmünü artırdığını belirtti.

İsrail'in, yine Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdığını ve feryatların arşa değdiğini vurgulayan Uysal, "Zulmünde boğul zalim İsrail." ifadesini kullandı.

Uysal, şunları kaydetti:

"Zulüm her yerde zulümdür, mazlumun kimliği olmaz. Ama insanlık, özellikle de Müslümanlar, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm/soykırım karşısında büyük bir sınava tabi tutuluyor. İsrail'in bu mübarek ayda yaptığı zulmü lanetliyoruz. İktidardan beklentimiz, mazlum edebiyatını miting meydanlarına hapsetmekten vazgeçmesi. Egemen bir devlet olarak her sahada gücümüz mucibinde gerekli girişimlerde bulunun."