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DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır - Son Dakika

DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır

22.08.2021 17:45
DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır, System.String[]

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidara yüklenerek, "2 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla hedefi konuldu.

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidara yüklenerek, "2 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla hedefi konuldu. Türkiye, maalesef kademeli düşe düşe 700 milyar dolarlar civarında gayrisafi milli hedefine gerilemiş durumda" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda yapılan DP İnegöl İlçe Kongresi'ne katıldı. Milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla diğer partilerin başkan ve yöneticilerinin katıldığı kongrede konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kendi kahramanlarını milletin önünde rencide etmekten çekinmeyen bir akılla, Türkiye yönetilir oldu. Hepimizin ortak itirazı var. Hepimizin ortak ızdırapları var. Demokratik yoldan bütün bunların mücadelesini veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Maalesef dış politikadan ekonomiye, toplumsal hayatı ilgilendiren pek çok sahada bir açık çıkmazı içerisindeyiz. Maalesef, Türkiye, kıt kanaat imkanlarla kurduğu üretici altyapısını bugün tarımdan başlayarak, pek çok noktada kendi eliyle tasfiye etti. 242 milyon metrekarede ekilebilir arazisi bulunan Türkiye'de çiftçimiz alın terinin karşılığını alamaz halde, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız faaliyetini sürdüremez hale getirildi" dedi.

'TÜRK MİLLETİ HİÇBİR İKTİDARA VERMEDİĞİ SÜREYİ SİZE VERDİ'Halkın tüm olumsuzluklara karşın iktidara destek verdiğine ve güvendiğine işaret eden Uysal, "Bunca zaman sonunda çekilemez bir hal olduğunu bu insanlarımız gördü. 2023 hedefleri, şurada kaldı 2 yıl. 500 milyar dolar ihracat hedefi konuldu. Bu yıl ancak 200 milyar doları geçecek. Önümüzde 2 yıl kaldı. 2 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla hedefi konuldu. Kademeli düşe düşe 700 milyar dolarlar civarında gayrisafi milli hedefine, maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır. Hiçbir öngörüsünde başarılı olamamış. Bu hedeflere götürme iradenize inanacak Türkiye'de bir tane vatandaş kaldı mı? Davanıza inanan insanlar kaldı mı? Maalesef kalmadı. Bunca zaman bu icraatı yapamamış olanlar, şimdi milletin önünde 'tekrar bize yetki verin' diyorlar. Türk milleti bunca zaman hiçbir iktidara vermediği süreyi size vermiş, yetkiyi size vermiş, anayasayı değiştirebilecek gücü kudreti size vermiş, bütün bunlar yetmemiş, 'biz keyfi rejim kuracağız' demişsiniz, size mutlak iktidarı vermiş. Bugün hala suçu ona atıyorsunuz, suçu başkalarında arıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kongrede konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Murat Balakuş yeniden ilçe başkanlığı getirildi.


DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır
DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır
DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır
DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır
DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır

Demokrat Parti, Gayrisafi, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır - Son Dakika


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