DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da parti binasının açılışına katıldı - Son Dakika

DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da parti binasının açılışına katıldı

ORDU - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Ordu İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı binasının açılış programına katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen DP Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, ilk olarak partisinin il başkanlığı ile Altınordu ilçe başkanlığı binasının açılış programına katıldı. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde düzenlenen programda Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve partililer tarafından karşılandı.

Parti binasının açılış programında konuşan Uysal, Ordu'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, parti olarak büyük bir itirazın içerisinden geldiklerini söyledi. Her daim millet anlayışındaki bir siyasi hareket olarak Türkiye'nin derinden sarsıldığı bu günlerde yeniden sistematik bir çöküş yaşadığı bir günde vatandaşın eli olmayı hedeflediklerini ifade eden Genel Başkan Uysal, "Biz, bu ülkeyi sokakta bulmadık. Birileri kendisine geçmiş arıyor olabilir ama biz bu büyük Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir var olma ve yok olma çizgisinden çıkarak, nereden geldiğini iyi biliyoruz. Milletimizin unuttuğu kara günleri yeniden bu günlerde yaşıyoruz. Milletimizin sefalete mahkum edildiğini üzülerek görüyoruz. Anadolu, dünyanın en verimli arazilerinden birisinde, bu ülkede çiftçimiz, alın terinin karşılığını alamıyor ise burada bir yanlışlık var demektir. İşte Türkiye'nin mukayeseli üstünlüğü olduğu fındıkta dahi sıkıntılar çekiyoruz. Buradan açık yüreklilik ile söylüyorum, siyasetçinin vazifesi, devlet adamının vazifesi, memleketimizde insanımızın çiftçimizin ürününü değerine getirmektir" dedi.

Programda DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da bir konuşma yaparak, parti binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Yapılan duaların ardından parti binası hizmete açıldı.