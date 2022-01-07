DP Genel Başkanı Uysal, partisinin 76'ncı kuruluş yıl dönümü programında konuştu - Son Dakika

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile yeniden bir mutabakatla herkesin hukukundan emin olduğu, korkusuzca yaşama hürriyetinin karşılık bulduğu bir Türkiye'yi kurmak, çoğulcu demokrasiye geçmek konusunda bir ortak kararlılığımız vardır." dedi.

Uysal, partisinin 76'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Uysal konuşmasının başında, partisinin Kurucu Genel Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 27 Mayıs askeri darbesinin ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski Milli Eğitim Bakanım Tevfik İleri ile partinin kuruluşundan bu yana emeği geçen ve hayatını kaybedenleri rahmet ve şükranla andı.

DP'nin; milletin, insanoğlunun en eski, en baki, en kadim emelini, eşitlik, adalet emelini ve nihayetinde demokrasi talebini duyurmak, kurumsal bir manada savunmak ve milleti bu emeline kavuşturmak için kurulduğunu dile getiren Uysal, bu siyasal çizginin, en yüce değeri, milletin ikbali bildiğini belirtti.

DP'nin, Türkiye'yi demokrasiyle kavuşturduğunu ifade eden Uysal şöyle konuştu:

"Demokrat Parti, kendi fikrini milletin fikrine ve rızasına yeğ görenlerin hep hedefindeydi. Zindanlar, darağaçları, zulümler, yasaklar. Milletin tamamını mahkum edemeyenler, darağacına gönderemeyenler, milleti ve milletin taleplerini temsil edenleri daima cezalandırma yoluna gittiler.

Darbelerin anası, örgütlü bir kötülüğün tezahürü olan 27 Mayıs'ta ilk Demokrat kadrolar, demokrasinin ilk şehitleri Menderes, Polatkan ve Zorlu; akabinde, 1980'de 27 Mayıs'taki adaletsizliğe adalet talebi ile karşılık veren ve milletin teveccühüne 20 yıla yakın süre erişen Demirel, nitekim demokrasiye, millete hizmete gönül verenler her daim hedef oldu. Biz demokratların, hürriyetçi demokratların hürriyetini araç ederek milleti cezalandırmayı adet bildiler."

Bugünkü iktidarın milleti canlı canlı ateşe attığını savunan Uysal, "Son olarak zamlarla öncesinde şüphesiz ileride bir gün araştırılacak biçimde, 20 Aralık'ta yaptıkları kur oyunuyla bu cehennemin ateşine son bir odun daha attılar. 20 yıldır yapıyorlar, milleti canlı canlı ateşe atıyorlar. Gariban vatandaşı, kendilerinden olmayanı, muhalefet edeni ateşe attılar. Merhametleri yok çünkü. Suçlarını da öyle biliyorlar, yargılanacaklarını bildikleri için öyle korkuyorlar ki bugün hırçınlaşıyorlar." diye konuştu.

Milletin yoksulluğa mahkum edildiğini öne süren Uysal, "Kendinden önceki dönemleri kuyruklarla izah etmeye kalkıyorlar. Hatta 'Z kuşağı bilmez.' diyerek kuyrukları anlattılar. Bugün Z kuşağına bu kuyrukları, yasakları, içe kapanmış bir Türkiye'yi yaşatmak mecburiyetinde bıraktılar. Bugün Z kuşağı, beceriksizliklerinizle beraber ekonomik krizi de gördü, darbeleri, kuyrukları da gördü." dedi.

1946'da çok partili hayata geçiş için en önemli merhaleyi CHP ile büyük bir mutabakat ile aştıklarını anımsatan Uysal şunları kaydetti:

"CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile yeniden bir mutabakatla herkesin hukukundan emin olduğu, korkusuzca yaşama hürriyetinin karşılık bulduğu bir Türkiye'yi, eşit fırsatlar yaratan ve refah dağıtan bir Türkiye'yi kurmak konusunda, çoğulcu demokrasiye geçmek konusunda bir ortak kararlılığımız vardır. Demokrasi, adalet ve laikliği Türk milletinin güvenlik şemsiyesi olarak görüyoruz. Kendi istediklerini bu millete dikte etmeye kalkanlara karşın inadına milletin dediği, halkın dediği diyoruz."

DP'nin 76. kuruluş yılı kutlama programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski milletvekilleri, bazı siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kutlama programına videolu mesaj gönderdi.