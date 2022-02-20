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DP GENEL BAŞKANI UYSAL, SERİK'TE - Son Dakika

DP GENEL BAŞKANI UYSAL, SERİK'TE

20.02.2022 14:48

DEMOKRAT Parti (DP) Genel başkanı Gültekin Uysal, Antalya'nın Serik ilçesinde partililerle bir araya geldi.

DEMOKRAT Parti (DP) Genel başkanı Gültekin Uysal, Antalya'nın Serik ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Serik ilçesinde ilk programında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş'ı makamında ziyaret eden Uysal, daha sonra partisinin ilçe teşkilatı binasında partililerle bir araya geldi. Uysal'a ziyareti sırasında DP Milletvekili Cemal Enginyurt, Antalya İl Başkanı Mahmut Çil, Serik İlçe Başkanı Yaşar Emirdar eşlik etti.

Gültekin Uysal, parti binasında partililere seslendi. Uysal konuşmasında, 'Bu güzel günde Antalya Serik'teyiz. Uzun süredir gelip program yapmak istedik ama nasip bu güneymiş. Manavgat'ta kongremiz vardı ama Serik'i de ziyaret etmek istedik. Esnaf odamızı ziyaret ettik. Burada büyük nezaket örneği gösteren CHP, İYİ Parti ve Deva Partisi ilçe başkanlarına teşekkür ederim. Cemrelerin düştüğü bu dönemde yeniden milletin kalbine ve gönlüne düşmek için, yeniden milletin hizmetinde olmuş bu kıratı yeniden milletin hizmetkarı yapmak için var gücümüzle çalışacağız diye konuştu. Uysal, daha sonra Manavgat ilçe teşkilatının olağan kongresine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

DP GENEL BAŞKANI UYSAL, SERİK'TE
DP GENEL BAŞKANI UYSAL, SERİK'TE
DP GENEL BAŞKANI UYSAL, SERİK'TE

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DP GENEL BAŞKANI UYSAL, SERİK'TE - Son Dakika


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