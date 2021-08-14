DP Genel Başkanı Uysal, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, günübirlik siyasi anlayış içinde olmamaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Uysal, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, sendikal hayat ve hak arama mücadelelerinin Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren kademe kademe, Türk-İş kurulmasıyla da önemli bir mesafe aldığını söyledi.

Siyasetin kolay arka bahçeler yaratması nedeniyle sendikal mücadelenin zedelendiği kanaatinde olduğunu dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Türk-İş gibi merkez sendikada maalesef geçmişte süreçler yaşadık. Memur sendikalarının birinci ve asli vazifeleri, temsil ettikleri kitlelerin hak ve hukukunu korumaktır fakat beraberinde de bu ülkenin temel kurucu değerleri ile varlık sebebine sahip çıkma noktasında maalesef bazı zafiyetler ortaya çıktı. Merkez sağ anlayışının sahibi olarak en geniş ortak payda içerisindeki işçi sendikacılığı da Türk-İş'tir. Bunu her yerde de açık yüreklilikle söylüyorum."

Uysal, Türkiye'de salgının akabinde orman yangınları ile Batı Karadeniz'de sel felaketlerinin yaşandığına dikkati çekti.

İl teşkilatlarından bölgeden sürekli bilgi aldıklarını belirten Uysal, "Giden canlar ile parçalanan yürekleri, sayılarla ifade etmek çok azap verici bir şey. İnşallah, bu felaketler 2023'te son bulur. Biz, günübirlik bir siyasi anlayış içerisinde olmamaya gayret gösteriyoruz. Ülkenin ürettiği katma değerden en azami noktada 84 milyonluk milletimizin her ferdinin huzur, güven ve refah içerisinde kendi hayatını sürdürebilmesi için bu iklimi ve ortak paydayı yaratmak siyasetin vazifesidir. Bu noktada siyasetin vazifesi menfaatleri birleştirmektir." diye konuştu.

Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uysal'a ziyaretine DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül ve partililer eşlik etti.