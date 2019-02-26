Son Dakika Haberleri: Dp, Kocamaz'ın Adaylığına İlişkin Ysk'ya İtiraz Edecek

Dp, Kocamaz'ın Adaylığına İlişkin Ysk'ya İtiraz Edecek

34 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığına ilişkin yapılan itirazların İl Seçim Kurulunca kabul edilmesi üzerine Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulunulacağı bildirildi.

Dp, Kocamaz'ın Adaylığına İlişkin Ysk'ya İtiraz Edecek, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığına ilişkin yapılan itirazların İl Seçim Kurulunca kabul edilmesi üzerine Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulunulacağı bildirildi.

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, konuya ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, İYİ Parti tarafından saat 16.50'de görevden alınan yetkisiz kişilerin, saat 17.26'da İl Seçim Kurulu'na verdiği evrakların kabul edilmesinin hukuk dışı bir işlem olduğunu ileri sürdü. Bu konunun arkasına bırakmayacaklarını söyleyen Kadızade, "Belgelerle bütün gerçekleri Türkiye görecek. YSK'ya itirazımızı yapacağız. Ondan sonra bütün belgelerle kamuoyunun karşısına çıkacağız. Sorumlular bunun hesabını verecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, evrakları İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Parti'den aday olamamış, daha sonra Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna 5 ayrı dilekçe verilerek itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilerek YSK'ye gönderilmişti.

İl Seçim Kurulu tarafından YSK'ye bildirilen geçici aday listesinde Kocamaz'ın adı yer almamıştı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:32 Kaynak: İHA

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