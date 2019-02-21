Son Dakika Haberleri: DP'li Belediye Başkanı İlçede 'Andımız' Pankartları Astırdı

DP'li Belediye Başkanı İlçede 'Andımız' Pankartları Astırdı

52 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde Demokrat Partili (DP) Belediye Başkanı, belediye binası ve kent meydanına Andımızın yazılı olduğu pankartlar astırdı.

DP'li Belediye Başkanı İlçede 'Andımız' Pankartları Astırdı, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde Demokrat Partili (DP) Belediye Başkanı, belediye binası ve kent meydanına Andımızın yazılı olduğu pankartlar astırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Teşkilatı'nın kendisini yeniden aday göstermemesi nedeniyle partiden istifa ederek DP'den aday olan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, belediye binasına ve kent merkezinde bulunan Alanyazı Meydanı'na Andımızın yazılı olduğu pankartlar astırdı. Asılan andımız pankartlarıyla okullarda çocukların Atatürk'ü anmaları ve bilinçli yurttaşlar olarak yetişmelerini sağlamanın amaçlandığını aktaran Başkan Gülbay, "Andımızın okullarda okutulmaması beni ve tüm vatandaşları üzen bir durumdur. Günümüzde ben Türk'üm diyen herkesin gönül rahatlığı ile andımızı okuması ve içine sindirmesi gerekiyor. Türk'üm diye başlayan ve Ne mutlu Türk'üm diye biten Andımızı hiçbir güç, kahraman ecdadımızdan bizlere emanet olan ve gelecek nesillere bırakacağımız bu cennet Buldan topraklarından silemeyecektir. Bu uğurda varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

Politika
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