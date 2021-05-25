DP'li Enginyurt: "Millet İttifakı'na verilen 3 üyenin HSK'de hiçbir karşılığı ve yaptırım gücü olmayacak" - Son Dakika

DP'li Enginyurt: "Millet İttifakı'na verilen 3 üyenin HSK'de hiçbir karşılığı ve yaptırım gücü olmayacak"

25.05.2021 16:45
DP'li Enginyurt:

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimine ilişkin, "Bu seçimde Millet İttifakı'na verilen 3 üyenin HSK'de hiçbir karşılığı ve yaptırım gücü olmayacaktır.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimine ilişkin, "Bu seçimde Millet İttifakı'na verilen 3 üyenin HSK'de hiçbir karşılığı ve yaptırım gücü olmayacaktır. Burada Millet İttifakı'nı bekleyen bir tehlike vardır." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında DP'nin, 2018 yılındaki seçimde Millet İttifakı çatısı altında CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile hareket ettiğini hatırlattı.

Bugün Genel Kurul'da seçilecek 7 HSK üyesinden 4'ünün Cumhur İttifakı, 3'ünün ise Millet İttifakı'nca belirleneceğini anımsatan Enginyurt, "DP olarak biz bunu doğru bulmuyoruz. Bu seçimde Millet İttifakı'na verilen 3 üyenin HSK'de hiçbir karşılığı ve yaptırım gücü olmayacaktır. Burada Millet İttifakı'nı bekleyen bir tehlike vardır." diye konuştu.

Millet İttifakı üyesi CHP ve İYİ Parti'ye tarihi bir uyarı yapmak zorunda olduklarını dile getiren Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"Yarın HSK veya mahkeme yanlış bir karar verdiğinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu HSK'yi eleştirmeye kalktığında Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı 'Hayırdır, bu HSK'yi TBMM'de anlaşarak birlikte seçmedik mi? Siz oy vermediniz mi?' diyecekler. Dolayısıyla bu anlaşma maalesef bir tuzak anlaşmasıdır. Bu anlaşmadan sonra hiç kimse HSK'nin yapısıyla ilgili konuşamaz.

HSK'nin 7 üyesi için TBMM'de üçte iki çoğunluk sağlanamayacağı için bırakın kuraya gitsin, kim kazanırsa kazansın ama İYİ Parti ve CHP yani Millet İttifakı olarak bu tuzağa düşmeyin, bu oyuna gelmeyin."

Enginyurt, bu anlaşmanın sakat bir anlaşma olduğunu, seçimin anlaşma olmaksızın ve kura ile yapılması gerektiğini savundu.

Hakim ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DP'li Enginyurt: 'Millet İttifakı'na verilen 3 üyenin HSK'de hiçbir karşılığı ve yaptırım gücü olmayacak' - Son Dakika


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