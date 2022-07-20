DP'li Neslihan Çevik'ten Asbestli Gemi Tepkisi: "İktidara Soruyoruz; Para İçin Yapmayacağınız Ne Var"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, asbestli geminin parçalanmak üzere Türkiye'ye getirilecek olmasına tepki gösterdi. Çevik, "Dışarıdan borç aldık, çöp aldık, göçmen aldık. Yetmedi, şimdi de kanserojen alıyoruz! Para için yapmayacağınız ne var" dedi.

Brezilya Donanması'na ait Nea Sao Paulo isimli nükleer uçak gemisi, söküm işlemi için Türkiye'ye getiriliyor. DP Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, sosyal medya hesabından asbestli geminin parçalanmak için İzmir Aliağa Limanına getirilmesine tepki gösterdi. Çevik, "Asbestli gemilerle kanserojen alıyoruz! Dışarıdan borç aldık, çöp aldık, göçmen aldık. Yetmedi, şimdi de kanserojen alıyoruz! Para için yapmayacağınız ne var" notu ile paylaştığı videoda şunları söyledi:

"900 ton asbest içeren gemi parçalanmak için Türkiye geldi. Dışarıdan borç aldık, çöp aldık, göçmen aldık. Şimdi de kanserojen alıyoruz. Demokrat Parti olarak iktidara soruyoruz, para için yapmayacağınız ne var?"